Die Geschäftsführung der Gießerei Heger Ferrit GmbH, Enkenbach-Alsenborn, hat beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe dem Antrag stattgegeben, teilte am Dienstag die Heger-Gruppe mit. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung sei es, das Unternehmen zu sanieren und nachhaltig wettbewerbsfähig aufzustellen. Begründet wurde der Schritt mit den in den letzten Monaten extrem stark gestiegenen Energie- und Materialkosten sowie dem Einbruch der Auftragseingänge aus der Windbranche. Heger Ferrit stelle den Kern der Heger-Gruppe dar, hieß es weiter. Auch für die Unternehmen Heger Guss, Heger Pro und Heger GGD hätten Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt werden müssen.

