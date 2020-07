Gianluca Korte hat einen neuen Verein gefunden und wird den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim damit definitiv verlassen. Der gebürtige Speyerer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen-Wiesbaden unterschrieben. Korte war in der abgelaufenen Saison mit neun Treffern bester Torschütze der Mannheimer, konnte sich mit dem Klub aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Neben Korte verlässt auch Florian Flick den SVW. Das Eigengewächs, das in der Schlussphase der abgelaufenen Saison in die Stammelf rutschte, schließt sich der U23 des FC Schalke 04 an.

Noch nicht offiziell vermeldet, aber sehr wahrscheinlich sind hingegen die Verpflichtungen von Rafael Garcia und Manfred Osei Kwadwo. Garcia spielte zuletzt beim Chemnitzer FC, Osei Kwadwo beim 1. FC Magdeburg. Beide können auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden.