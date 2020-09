Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis Kusel. Der 22-Jährige soll laut Polizei am Montag innerhalb weniger Stunden gleich zweimal „gezündelt“ und dadurch Brände verursacht haben.

Zunächst war es am Vormittag im Waschraum eines Krankenhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Um welche Klinik es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Mitarbeiter bemerkten den Qualm und sahen, dass jemand in dem Raum einen Papierspender und einen Stuhl angezündet hatte. Die Zeugen konnten den Brand rechtzeitig löschen. Wer der Täter war, blieb zunächst unklar. Ein Zeuge hatte lediglich eine männliche Person in der Nähe des Tatorts gesehen.

Der Verdacht gegen den 22-jährigen Mann erhärtete sich, als er am Mittag im Außenbereich des Krankenhauses beim „Zündeln“ erwischt wurde. Zeugen beobachteten, wie der Mann den Inhalt eines Mülleimers in Brand setzte. Sie hielten den Täter fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 22-Jährige auch für die Brandstiftung am Vormittag in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.