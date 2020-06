Der deutsche Wetterdienst (DWD) hat am frühen Nachmittag für Teile der Pfalz eine Gewitterwarnung der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Die Warnung gilt bis zum Nachmittag gegen 15 Uhr und betrifft die Kreise Bad Dürkheim, Kusel, Donnersbergkreis und den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Frankenthal und Ludwigshafen. Es könne demnach örtlich zu Blitzschlag kommen. In den kommenden Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz regnerisch.