Nach dem Sturm vom Donnerstag fallen in der Pfalz am Freitag nochmal Flocken: Bis in die Rheinebene melden Leser Schneefall in den frühen Abendstunden, sogar im relativ warmen Ludwigshafen mischten sich ein paar dicke Flocken unter den Regen. Auf Fotos aus der Nordpfalz ist zu sehen, dass die weiße Pracht an manchen Stellen nochmal für ein Weilchen liegen blieb.

Spannend ist das Wetter auch im Süden: Dort hat der Deutsche Wetterdienst gewarnt, dass es stärkere Gewitter geben könnte.