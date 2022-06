Heftige Gewitter in der Pfalz haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einigen Überschwemmungen geführt. Größere Sturmschäden blieben laut der Polizei aber aus. Besonders betroffen von den starken Regengefällen waren die Vorder- und Südpfalz. In Germersheim lief ein Keller voll. Außerdem ging der Feuermelder einer Schule an, da dieser durch den Regen mit Wasser voll lief. Eine Straße in Zeiskam wurde überflutet. Ebenso in Römerberg-Berghausen bei Speyer. Die Polizei musst hier Gullydeckel entfernen. In Landau war die Feuerwehr wegen acht überschwemmten Kellern im Einsatz.

Gewitter halten an

Laut dem Deutschen Wetterdienst ist auch am Montag mit starken Gewittern in Rheinland-Pfalz zu rechnen. Diese sollen vor allem tagsüber über die Region ziehen.