Mit dem siebten Platz des Ungarn Péter Nagy und dem elften Rang des Israeli David Litnivov in der Klasse über 109 Kilogramm Körpergewicht (beide Superschwergewichtler hoben in der Bundesliga für den AV Speyer) endeten die olympischen Gewichtheber-Wettbewerbe in Tokio.

Nagy erreichte 396 Zweikampf Kilo/178 kg Reißen + 218 kg Stoßen, Litvinov 381 kg/176 + 205. Den Olympiasieg holte sich der Georgier Lasha Talakhadze mit 488 kg/223 + 265. Die Silbermedaille ging an den Iraner Ali Davoudi mit 441 kg/200 + 241), Bronze an den der Syrer Man Asaad mit 424/190 + 234.