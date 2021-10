Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, hat die Politik und namentlich die künftige Bundesregierung aufgefordert, die in der Energie- und Klimapolitik beschlossenen Ziele endlich auch umzusetzen. Gerade in der Klimapolitik brauche es einen Kurswechsel „von der ewigen Zieldiskussion in eine Umsetzungsdiskussion“, sagte Vassiliadis am Sonntag bei der Eröffnung des Bundeskongresses seiner Gewerkschaft in Hannover. Es gebe „keinen Puffer“ mehr, um diesbezügliche Entscheidungen, etwa beim Ausbau Erneuerbarer Energien und der notwendigen Netzkapazitäten, in die Zukunft zu verschieben. Man stehe vor einer „Zeitenwende“; davon seien energieintensive Industrien wie beispielsweise die Chemie besonders betroffen.

Vassiliadis betonte, die IG BCE habe einen „positiven Blick“ auf die notwendigen Transformationsprozesse, wolle diese mitgestalten. Allerdings dürfe die Transformation nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehen. Deshalb forderte der Gewerkschaftsvorsitzende einen „Transformationsindex“, in dem die Sozialpartner soziale, ökonomische und ökologische Ziele und Vereinbarungen zur Transformation formulieren sollten.

Auf dem Bundeskongress der IG BCE beraten 400 Delegierte bis Donnerstag über rund 460 Anträge zu unterschiedlichen Themenfeldern. Am Dienstag steht die Wahl des neuen Bundesvorstands an, der Vorsitzende Vassiliadis stellt sich zur Wiederwahl. Am Mittwoch werden SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock und FDP-Chef Christian Lindner zu den Delegierten sprechen.