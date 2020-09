Nach Angaben des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hat körperliche und psychische Gewalt gegen Lehrkräfte seit 2018 an allen Schulformen zugenommen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des VBE hervor, die der Verbandsvorsitzende Gerhard Bold am Donnerstag in Mainz vorgestellt hat. In 61 Prozent der befragten Schulen habe es in den vergangenen fünf Jahren Beschimpfungen, Bedrohungen, Beleidigungen oder Belästigungen gegen Lehrkräfte gegeben, 2018 waren es noch 48 Prozent. Landesweit gibt es keine Vergleichszahl, in der aktuellen Umfrage liegt der Wert bei 55 Prozent. Das Thema werde zwar nicht mehr tabuisiert wie noch vor zwei Jahren, aber Schulleitungen schätzten ihre Möglichkeiten, Lehrer nach Beleidigungen, Diffamierungen und körperlichen Angriffen seitens der Schüler zu helfen, geringer ein. Bold kritisierte, das rheinland-pfälzische Bildungsministerium lasse eine echte Unterstützung vermissen. Bundesweit haben an der repräsentativen Umfrage 1302 Schulleitungen teilgenommen, davon 114 aus Rheinland-Pfalz.