In den im kommenden Frühjahr beginnenden Tarifverhandlungen in der chemischen Industrie stehen höhere Löhne für die IG BCE ganz oben auf der Forderungsliste. Das ist für Verhandlungsführer Ralf Sikorski der „zentrale Punkt“. Allerdings nennt der IG-BCE-Hauptvorstand in seiner am Dienstag präsentierten Forderungsempfehlung noch keine konkrete Prozentzahl. Sikorski begründete dies mit der Unsicherheit darüber, wie sich die Inflation in der kommenden Zeit entwickeln werde. Sikorski sagte, in dieser Situation wolle man die Forderungsempfehlung, die nun in den Betrieben und Regionen diskutiert wird, nicht mit einem „Preisschild“ versehen. Zugleich bekräftigte er, dass es in der Verhandlungen darum gehen werde, durch eine Reallohnsteigerung die Kaufkraft der rund 600.000 Beschäftigten in der Chemieindustrie zu stärken. Neben höheren Reallöhnen für alle wird die IG BCE auch eine bessere Vergütung für Nachtschichten fordern.

