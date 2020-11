Die Erfolge der Landauer Wirtschaftspolitik vergangener Jahre werden der Stadt nun zum Nachteil ausgelegt: Landau kann nicht auf Hilfen von Bund und Land zum Ausgleich der enormen Gewerbesteuerausfälle wegen der Corona-Pandemie rechnen. Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend auf Antrag der CDU die Landesregierung aufgefordert, die Berechnungsmethode zu ändern. Denn das Land orientiert sich an den Netto-Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2011 bis 2019, wonach Landau kein Ausgleich zusteht. Damit konterkariere Mainz die Absicht des Bundes, den Kommunen einen pauschalen Ausgleich für die Einnahmeausfälle zu zahlen, klagt die CDU. Auch Speyer sei in dieser Lage.

CDU-Landtagsabgeordneter Peter Lerch verdeutlichte das Problem: Landau hat 2019 über 38 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen und erwartet für dieses Jahr 24 Millionen, also 14 Millionen Euro weniger. Im Schnitt der letzten neun Jahre kommt Landau auf Gewerbesteuern von 20,8 Millionen Euro. Nur wenn die Stadt in diesem Jahr unter diesem Schnitt liegen würde, bekäme sie einen Ausgleich. Bund und Land haben jeweils 206 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.