Pfarrerin unter Terror-Verdacht

Weil sie mit einem Pfälzer Gegner der Corona-Regeln und weiteren Komplizen den Sturz der Regierung geplant haben soll, haben Ermittler eine 75-Jährige festgenommen. Die mutmaßliche Terror-Patin war einst Religionslehrerin – und ist ordinierte Pfarrerin. Zum Artikel

Messerangriff: Zwei Schwerverletzte in Speyer

Zwei Frauen sind bei einem Messerangriff in Speyer schwer verletzt worden. Den Täter konnte die Polizei nach kurzer Flucht festnehmen. Zum Artikel

Mörder auf freiem Fuß: Richter im Dilemma

Der Fall des 19 Jahre alten Ludwigshafeners, der eine junge Frau vergewaltigt und getötet hat und jetzt auf freien Fuß kam, wird im November den Rechtsausschuss des Landtags beschäftigen. Und er könnte Abläufe in Strafprozessen verändern. Zum Artikel

Abfallgebühren werden steigen

Die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen, wie etwa die Ludwigshafener GML, müssen ab 2024 einen Preis für ausgestoßenes Kohlendioxid zahlen. Zum Artikel

Mann stirbt nach Sturz in Rhein

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag einen Mann aus dem Rhein geborgen, der danach im Krankenhaus starb. Offenbar wurde er zum Opfer eines tragischen Unfalls. Zum Artikel

Die größten Spar-Mythen

Viele Menschen versuchen angesichts der steigenden Preise Energie einzusparen. Im Internet findet man zahlreiche Tipps, wie das am besten gelingt. Einige dieser Ratschläge sind Unfug – oder sogar rechtswidrig. Wir haben sieben dieser Energie-Irrtümer zusammengestellt. Zum Artikel

Externer Kontrolleur soll Ministerium durchforsten

Das rheinland-pfälzische Innenministerium verordnet sich selbst einen Prüfer zur Aufklärung interner Abläufe. Das Haus war in die Kritik geraten, nachdem Akten und Daten zur Ahrtal-Flutkatastrophe erst über ein Jahr nach dem Unglück aufgetaucht waren. .Zum Artikel

Kommentar: Das Kreuz mit der Isolation von Covid-Infizierten

Die Quarantäne für Corona-Infizierte wird uns über die kalte Jahreszeit kaum helfen. Es gibt nur eine Methode, die Folgen der Infektionen im Zaum zu halten, kommentiert RHEINPFALZ am SONNTAG-Redakteur Christian Gruber. Zum Artikel

Als es in Pirmasens einen Straßenstrich gab

In den 60er und 70er Jahren blühte in Pirmasens das Geschäft mit dem Sex. Neben einigen Bordellen gab es auch den Straßenstrich zum Beispiel in der Rodalber Straße. Die Sexarbeiterinnen verrichteten ihren Job meist ohne großes Aufsehen. Doch so manchem, der sich für rechtschaffen hielt, passten sie trotzdem nicht. Zum Artikel

Große Spendenbereitschaft nach Schicksalsschlag

Die Geschichte des 29-jährigen Pirmasensers Tim Wahl bewegt derzeit Pirmasens. Der junge Mann leidet unter einem Hirnaneurysma, das letztes Jahr zweimal riss und mit davon hervorgerufenen Schlaganfällen dafür sorgte, dass Wahl nun einen Rollstuhl benutzen muss. Zum Artikel