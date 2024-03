Seit gut einem Jahr gibt es in Ludwigshafen eine Beratungsstelle für Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt in der Familie wurden. Die Kinder-Kriseninterventionsstelle der Diakonie ist bislang die einzige ihrer Art in der Pfalz. Seit dem Beginn der Beratungen im April 2023 hat die Kinder-Interventionsstelle nach eigenen Angaben Gespräche mit 55 Familien aus Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis geführt. „Oft sind die Kinder sich gar nicht bewusst, dass das, was zu Hause passiert, nicht normal ist“, sagt Sozialarbeiterin Sandra Balbach, die die Kinder-Interventionsstelle leitet.

Mehr zum Thema lesen Sie hier