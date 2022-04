Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) ruft ihre Mitglieder in Rheinland-Pfalz zu regionalen Warnstreiks und einer weiteren Protestaktion auf. Es geht um Verbesserungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für rund 330.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Laut GEW stagnieren die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA). Um den Forderungen der Gewerkschaften Nachdruck zu verleihen, soll am 12. April im Kreis Kusel, im Kreis Trier-Saarburg, im Kreis Birkenfeld, im Kreis Bernkastel-Wittlich und im Rhein-Hunsrück-Kreis gestreikt werden. Vor allem in den kommunalen Kindertagesstätten dieser Regionen müssen Eltern mit eingeschränktem Betrieb rechnen. Die Streikenden wollen in Idar-Oberstein für höhere Löhne demonstrieren und planen eine große Kundgebung mit Musik.