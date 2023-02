Essen/Meerbusch. Erste Metzger und Restaurants bieten Nutrias als Ragout oder servieren sie als Braten. Aber die Gerichte haben ein Image-Problem. Dampfendes Gulasch, Geschnetzeltes in Kirsch-Pfeffer-Sauce, Spieße, Frikadellen, Frühlingsrollen – es wird geschnitten, gehackt, gebrutzelt in einem Kochkurs in Meerbusch bei Düsseldorf. Die Hauptzutat ist etwas ganz Besonderes: In allen Gerichten steckt Nutria, ein vor langer Zeit aus Südamerika eingewandertes Nagetier. Dass man das Fleisch essen kann, hat sich hierzulande noch längst nicht überall herumgesprochen. Und: Nutria wird auch Sumpfbiber oder häufiger „Biberratte“ genannt – und das lässt so manchen Verbraucher erst mal auf Abstand gehen. Mehr zum Thema lesen Sie hier