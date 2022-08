Der Rhein-Pfalz-Kreis wird die Kosten für die Überführung des in Dortmund bei einem Polizeieinsatz erschossenen 16-jährigen Senegalesen übernehmen. Das bestätigt die Kreisverwaltung auf Anfrage. Der minderjährige Flüchtling war dem Rhein-Pfalz-Kreis zugeordnet. Am 8. August ist er in Dortmund von einem Polizisten mit Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet worden, nachdem er den Beamten mit einem Messer angegriffen haben soll. Am Montag sollte er in Dortmund beerdigt werden, doch die Angehörigen des Jugendlichen wünschen eine Überführung des Leichnams. „Die Organisation der Überführung übernimmt das beauftragte Beerdigungsinstitut. Die Kosten der Überführung übernimmt zunächst der Kreis und wird anschließend eine Kostenerstattung gegenüber dem Land geltend machen“, informiert eine Kreissprecherin.

Mehr zu Thema: Warum Polizisten auf Messer-Angreifer schießen