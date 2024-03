Die Polizei hat im Rhein-Neckar-Kreis zwei Männer festgenommen, die unter dem dringenden Verdacht stehen, eine am 7. März am Rheindamm bei Hockenheim entdeckte Frau aus der Ukraine getötet zu haben. Die 43 und 44 Jahre alten Männer seien am Mittwochabend verhaftet worden. Auch das vermisste Baby der Frau sei bei der Festnahme gefunden worden. Das fünf Wochen alte Mädchen sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich jetzt in der Obhut des Jugendamtes.

Immer noch verschwunden ist die Mutter der Getöteten. Nach der 51-Jährigen werde weiter intensiv gesucht. Zeugen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben können oder diese gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.