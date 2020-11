Es gibt grünes Licht aus Mainz für das südpfälzische Impfzentrum: Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat sein Einverständnis zur Errichtung eines südpfalzweiten, großen Impfzentrums im Corona-Hilfskrankenhaus in Wörth gegeben. Das Land sieht „keine Bedenken gegen die vorgeschlagene Lösung“. Das teilten die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau) am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die drei Kommunen die Lagerhalle im Wörther Hafengebiet für ein gemeinsames Impfzentrum nutzen wollen. Geplant ist, dass alle Vorbereitungen für das Impfzentrum bis 15. Dezember 2020 abgeschlossen sind, sodass es direkt in Betrieb gehen könnte.

