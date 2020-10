Am Donnerstagmittag hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einer Pressekonferenz die Neuerungen sowie das erweiterte Testkonzept für Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe vorgestellt. Dabei sieht das Gesundheitsministerium vor, allen Bewohnern und Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen eine regelmäßige Testung zu garantieren. Den Beteiligten soll es möglich sein, sich einmal pro Woche auf das Coronavirus testen zu lassen. Dazu sollen nun sogenannte PoC Antigen-Tests zum Einsatz kommen. Im Vergleich zu den üblichen PCR-Tests bieten die PoC Antigen-Tests ein schnelleres Ergebnis, hieß es.

Künftig greift Drei-Stufen-Plan

Damit es nicht erneut zu einem generellen Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen kommt, wurde ein Stufenplan aufgestellt. Der Schutz von pflegebedürftigen Menschen habe die höchste Priorität, wiederholte Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler mehrfach.

Die niedrigste Stufe tritt in Pflegeeinrichtungen ein, die sich in keinem Risikogebiet befinden und in der keine positiven Corona-Fälle oder Verdachtsfälle bekannt sind. In diesem Fall sind bis zu zwei Besuche pro Tag und Person möglich. Befinden sich Pflegeeinrichtungen in einem Gebiet mit einem erhöhten Infektionsgeschehen, es sind jedoch keine Corona-Fälle in der Einrichtung bekannt, greift die mittlere Stufe. Bei der mittleren Stufe werden die Kontaktregeln verschärft. Sobald Corona-Fälle oder Verdachtsfälle in einer Einrichtung bekannt sind, tritt die höchste Stufe in Kraft. Daraufhin müssen sich Bewohner und Mitarbeiter in Quarantäne begeben.

