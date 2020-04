In Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern kommt offenbar deutlich weniger Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhe an, als vom Bund versprochen. Das teilt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

„Diese Diskrepanz in den angeblich von Bund gelieferten Mengen und dem tatsächlich gelieferten Material ist sehr ärgerlich. Wir haben als Land ein geeignetes Verfahren etabliert, wie wir etwa dringend benötigte Schutzmasken den Krankenhäusern und Seniorenheimen zur Verfügung stellen. Leider erschwert diese Diskrepanz die logistischen Planungen, wenn angekündigte Lieferungen des Bundes ausbleiben oder nur ein kleiner Bruchteil dessen ankommt, was vorher angekündigt wurde“, sagt Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Künftig sollen deshalb nur Zahlen zu tatsächlich erfolgten Lieferungen von Schutzmaterial kommuniziert werden.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christoph Gensch, hat der Landesregierung derweil vorgeworfen, nur einen Teil der dringend benötigten Schutzausrüstung an die Einrichtungen weiter zu geben. „Die Landesregierung muss jetzt plausibel darlegen, nach welchem Schlüssel bzw. nach welcher Systematik die Schutzausrüstung bisher verteilt wurde“, forderte Gensch am Mittwoch in Mainz. „Es muss zwingend sichergestellt werden, dass diejenigen Einrichtungen und Organisationen, die zur Erledigung ihrer Aufgaben im Gesundheitswesen zwingend auf Schutzausrüstung angewiesen sind, diese auch erhalten.“

Gensch forderte zudem Transparenz. „Andere Bundesländer sind da offener.“ Er erwarte von der Landesregierung, „dass sie ganz konkret mit Nennung der Stückzahlen darlegt, wann welche Bestellungen und Lieferungen erfolgt sind und wann, wer, was aus den erfolgten Lieferungen erhalten hat“.

Mehr zum Thema