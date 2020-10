„Es gibt in Rheinland-Pfalz keine Versorgungsengpässe beim Grippeimpfstoff“, lässt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mitteilen.

In den vergangenen Tagen habe es vermehrt Anfragen nach der Verfügbarkeit gegeben. Es könne kurzzeitige lokale Engpässe geben, bis die nächste Lieferung eintreffe. Bis Ende Januar könne aber zuverlässig nachgeliefert werden.

In Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern hatte es in den vergangenen Tagen Fälle gegeben, in denen Apotheken keinen Impfstoff mehr hatten und vorübergehend auch keinen Nachschub bekamen. Die Apotheker führen dies auf eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Impfen durch die Coronavirus-Pandemie zurück, durch die mehr Menschen eine Impfung gegen Grippe haben wollten.

Laut dem Landesapothekerverband (LAV) wird es in dieser Grippesaison 26 Millionen Impfstoffdosen geben. Die Zeit, um sich impfen zu lassen, beginnt im Oktober und endet im Januar oder Februar.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte wenige Stunden vor Bätzing-Lichtenthäler mitgeteilt, dass es keine Versorgungsengpässe bei Grippeimpfstoffen gebe, und zur Impfung aufgerufen.