Jens Spahn hat am Freitagmorgen das Saarland besucht, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Neben der außerordentliche Ministerratssitzung mit dem Bundesminister per Videoschalte, wollen der saarländische Regierungschef und der Bundesgesundheitsminister auch das Alten- und Pflegezentrum Annaheim in Wiebelskirchen besuchen.

Insbesondere die flächendeckende Testung in saarländischen Pflegeheimen lobt der Gesundheitsminister. Eine Millionen Tests könnten pro Woche mittlerweile gemacht werden, diese sollen nun auch genutzt werden. Das Konzept des Saarlandes sei dabei ein Vorbild.

„Besonnenes und entschlossenes Handeln“

Teil des Konzeptes ist auch eine breitangelegte Covid19-Studie. Das Saarland sei das erste Bundesland mit einer solchen Studie, so Hans.

Spahn nannte das Handeln des saarländischen Ministerpräsidenten "besonnen und entschlossen". Das zeige sich besonders auch im Umgang mit der Grenzsituation. Ministerpräsindent Hans machte außerdem deutlich, dass weniger als die Hälfte der Intensivbetten ausgelastet seien. Weiterhin gelte aber: "Wir wollen es dem Virus möglichst schwer machen", so Spahn.