(Aktualisiert 12.30 Uhr) Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der Tagesordnung für die Runde am Montag hervor. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit Auffrischungsimpfungen. Israel impft zum Beispiel bereits das vierte Mal. Die Minister wollen sich nach Angaben des Sozialministeriums von Sachsen-Anhalt, das den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz übernommen hat, insbesondere auf länderübergreifende Maßnahmen wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante verständigen. Über die Ergebnisse will die GMK-Vorsitzende Petra Grimm-Benne (SPD) um 18 Uhr informieren.

Bei der Beratung wird es auch um die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder hatten am Freitag teils nochmals verschärfte Regeln beschlossen. So ist der Zutritt zu Restaurants, Cafés und ähnlichen Einrichtungen demnächst nur noch für Geimpfte oder Genesene möglich, die tagesaktuell negativ getestet sind oder bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Außerdem verständigten sie sich auf eine verkürzte Corona-Quarantäne.