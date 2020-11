Einen neuen Todesfall meldet das Gesundheitsamt. Dabei handele es sich um eine ältere Person, so die Verwaltung. Damit sind seit dem Beginn der Pandemie im Landkreis 19 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell gibt es im Landkreis 497 bestätigte Fälle, darunter sind 20 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis nachweislich 1212 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In einer Obdachlosenunterkunft in Germersheim war am Montag ein positiver Fall aufgetreten. Alle 19 Bewohner befinden sich derzeit in Quarantäne, so die Verwaltung. Außerdem wurde ein weiterer positiver Fall an der Richard von Weizäcker Realschule plus in Germersheim gemeldet. die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Auch in der Kindertagesstätte Leimersheim gibt es einen weiteren positiven Fall, auch hier sind Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die Statistik



VG Hagenbach: 116 Infizierte seit Beginn der Pandemie/35 aktuell Infizierte/78 gesundete Personen / 3 Verstorbene Stadt Wörth: 185/69/114/2 VG Kandel: 99/43/55/1 VG Jockgrim: 121/51/69/1 VG Rülzheim: 106/51/54/1 VG Bellheim: 169/85/75/9 Germersheim: 256/107/147/2 VG Lingenfeld: 160/56/104/0 Gesamt: 1192/ 497/ 696/19

