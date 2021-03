Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 44 neue Corona-Fälle registriert: 32 im Kreis DÜW und 12 in der Stadt Neustadt. Damit sind der Behörde Stand Donnerstag 224 Infektionen im Kreisgebiet bekannt und 60 in Neustadt. An Covid-19 erkrankt ist auch ein Kind aus dem Waldkindergarten in Haßloch, auch ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Bad Dürkheim wurde positiv auf Corona getestet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes befinden sich alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Unter den Infizierten sind zudem 24 Personen, bei denen die britische Virusvariante festgestellt wurde. Betroffen sind 16 Kreisbürger und acht Neustadter.

In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden 23 neue Corona-Fälle festgestellt. Das teilt das Gesundheitsamt in der Südpfalz mit.

