Angesichts von bundesweit knapp 800 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus, die am Samstag gemeldet wurden, ruft Thomas Gebhart (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium, die Bevölkerung dazu auf, sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Alle müssten wachsam bleiben, sagte Gebhart, der auch Bundestagsabgeordneter in der Südpfalz ist, gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG. Um die Infektionszahlen niedrig zu halten, komme es stark auf das Verhalten der Bevölkerung an, so der Politiker. „Ich habe den Eindruck, dass einige denken, die Corona-Pandemie sei vorbei. Das ist aber nicht der Fall. Das Virus ist nach wie vor da“, sagte Gebhart. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 781 neu übermittelte Corona-Fälle – am Freitag waren es 815 Fälle gewesen. Nach RKI-Angaben waren seit Beginn der Corona-Krise 204.964 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Mehr als 189.000 der Corona-Infizierten sind laut Robert-Koch-Institut inzwischen wieder genesen.