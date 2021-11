Durch einen Wildunfall am Freitagabend auf der B270 zwischen Lauterecken (Kreis Kusel) und Grumbach ist ein per Haftbefehl gesuchter Mann gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Als die Beamten den Mann an der Unfallstelle überprüften, vermuteten sie , dass er unter Drogen stand. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die Geldstrafe bezahlte der Mann und konnte somit einem Gefängnisaufenthalt entgehen. Wegen der Trunkenheitsfahrt unter Drogen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.