Am Rheinufer in Mainz-Laubenheim haben dieser Tage Ruhebänke für Aufsehen gesorgt, die in die falsche Richtung montiert waren. Wer sich dort niederließ, blickte nicht auf den Fluß, Schiffe und die Natur am gegenüberliegenden Ufer, sondern kehrte all diesem den Rücken zu und schaute auf eine Straße. Nachdem bundesweit viel gelacht wurde über diesen Fauxpas, ließ das Grünflächenamt die Bänke um 180 Grad drehen – und alles, auch die Aussicht, ist wieder gut. Das Treiben in Mainz hat uns sogar auf eine Idee gebracht: Wir wollen die schönsten Bänke in der Pfalz würdigen beziehungsweise die besten Aussichten von Bänken, die sich an Pfälzer Ruheplätzen so bieten. Daher bitten wir heute die Leserinnen und Leser um Vorschläge und Hinweise. Wo steht die Bank mit der schönsten Aussicht? Und vielleicht wollen Sie uns auch noch erzählen, was Sie mit dieser Bank verbindet. Unsere Bitte lautet: Senden Sie ein schönes (Handy-)Foto „Ihrer“ Bank und der Aussicht, erklären Sie uns, wo sie steht und was zu sehen ist. Die schönsten Bilder und Geschichten werden wir in einer der nächsten Ausgaben veröffentlichen.

Mailen Sie Ihr Foto bitte bis 3. Mai an ras-aktion@rheinpfalz.de oder schicken Sie es an die RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Unter allen Einsendern verlosen wir drei Uffbasse-Badetücher.