Die RHEINPFALZ am SONNTAG will die „Top 10“ der Baustellen präsentieren, die den Verkehr in den Pfalz am meisten ausbremsen. Dazu brauchen wir Ihre Meinung!

Während die Pilzsaison wegen Trockenheit bescheiden ausfallen dürfte, sprießen überall Baustellen aus dem Boden – zusätzlich zu all den „alten Bekannten“. Man könnte auch sagen: Es geht nicht mehr viel in Sachen Verkehr. Ortsdurchfahrten sind gesperrt, Tunnels werden geschlossen, auf vielen Autobahnen und Bundesstraßen wird gebaut, und in manchen Städten weiß man gar nicht mehr, wie von A nach B kommen, bei all den Schildern, die „Durchfahrt verboten“ oder „Umleitung“ signalisieren. Besonders beliebt sind derzeit, wie es scheint, auch Vergrößerungen von Kreiseln, die zu klein geplant wurden. Außerdem sehen wir in der Pfalz an vielen Stellen gesperrte Bahnlinien – Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, die an Wochenenden ein Heimspiel im Stadion erleben wollen, können ein Lied davon singen. Klar, es muss saniert und erneuert und immer wieder mal auch neu gebaut werden!

Die Menschen im Blick?

Aber ob die Planer wirklich immer die Menschen im Blick haben, deren Wege – zur Arbeit, in der Freizeit – massiv beeinträchtigt werden, steht auf einem anderen Blatt. Wir fragen daher in diesem Sommer wieder einmal: Welche Baustelle, Sperrung, Umleitung nervt Sie gerade am meisten und warum ist das so? Welche Strecke ist die schlimmste? Wir wollen Ihre Top-Ten (besser: Flop-Ten) nächste Woche vorstellen.

Unter allen Mitmachern verlosen wir als kleinen Stau-Trost – drei Bücher „Können Sie Pfälzisch? Der ultimative Test“. Schreiben Sie per Mail an: ras-aktion@rheinpfalz.de oder an RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, Stichwort: Baustelle.