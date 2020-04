Ein am 14. April in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) gestohlenes Pocket Bike, ein Mini-Motorrad, ist auf einer Internetplattform zu Verkauf angeboten worden. Der 28-jährige Besitzer des Kleinrads, dem das Pocket Bike aus seinem Carport gestohlen worden war, hatte direkt nach dem Diebstahl laut Polizei von einer Strafanzeige abgesehen. Als er am Samstag sein Pocket Bike aber auf einer Internetplattform entdeckte, auf der es zum Verkaufen angeboten wurde, habe er bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Polizei hat daraufhin den Verkäufer ermittelt - einen 39-jährigen Ludwigshafener. Das Mini-Motorrad konnte sichergestellt und an den Besitzer zurückgegeben werden. Gegen den 39-Jährigen wird nun ermittelt.