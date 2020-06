Wohl um eine Spritztour zu machen, schlossen am frühen Samstagmorgen unbekannte Täter einen in der Pappelallee geparkten Fiat kurz. Offensichtlich waren die Fahrkünste der Unbekannten übersichtlich: Schon nach kurzer Fahrt hatten die Diebe es geschafft den Motor und das Getriebe des 30 Jahre alten Personenwagen so zu ruinieren, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug wurde damit in Nähe seines ursprünglichen Abstellortes belassen. Allerdings nicht genug, dass es sowieso schon fahruntüchtig war: „Wohl aus Frustration stach man schließlich dessen Reifen platt“, so die Polizei.