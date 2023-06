Erst vergessen, dann gestohlen - und am Ende wiedergefunden: Eine Frau hat ihre Geige im Wert von mehr als 100 000 Euro zurückbekommen, die sie in einem Zug vergessen hatte. Die Polizei fand das wertvolle Instrument nach Angaben vom Donnerstag bei einer 35-Jährigen, gegen die nun wegen Diebstahls ermittelt wird.

Die Musikerin war Mitte Mai am Stuttgarter Hauptbahnhof ausgestiegen, ihre Geige vergaß sie in einem weißen Koffer auf der Gepäckablage. Eine andere Frau soll sich den Geigenkoffer anschließend geschnappt haben und damit in Mannheim ausgestiegen sein.

Die Diebin versteckte das wertvolle Stück aus dem 17. Jahrhundert laut Polizei in einer größeren Tasche. Die Beamten identifizierten die 35-Jährige unter anderem dank Aufnahmen einer Überwachungskamera. Sie stellten die Geige am Mittwoch in Mannheim sicher.