Kommen E-Bikes jemals wieder zurück?

Ein Südpfälzer weiß genau, dass seine gestohlenen E-Bikes

im Ausland sind. Die französische Polizei wird aktiv – allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile ist klar: Sie ist überhaupt nicht mehr zuständig.

Instagram statt Schaukasten

Die Billigheimer Landfrauen haben zuletzt einige neue Mitglieder verzeichnet – darunter auch viele jüngere Frauen. Damit sticht dieser Ortsverein im Kreisverband Südpfalz hervor. Woran liegt das?

Pflegekosten: Muss die Oma ins Heim?

Eine demente Seniorin benötigt rund um die Uhr eine Pflegekraft. Das Sozialamt will die 87-Jährige aus Kostengründen ins Heim schicken – gegen ihren Willen und den ihrer Angehörigen. Nun hat der Germersheimer Kreisrechtsausschuss eine Entscheidung gefällt.

Nach der Streikkundgebung geht’s nach Hause

Die Beschäftigten von Daimler Truck in Wörth meinen es ernst mit ihren Forderungen. Nachdem die Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag ergebnislos vertagt worden sind, legten sie am Dienstag die Arbeit nieder. Rund 2500 Mitarbeiter des Lkw-Werks sind dem Streikaufruf gefolgt.