Ungewöhnliches Diebesgut ist nach einer Hexennacht wieder aufgetaucht: Unbekannte hatten eine etwa eineinhalb Meter hohe und 25 Kilogramm schwere Deko-Eiswaffel gestohlen. Die Polizei meldete, dass die Waffel am 2. Mai unversehrt in Pleisweiler-Oberhofen gefunden wurde. Sie ging anschließend zurück an die betroffene Eisdiele. Der dekorative Eisbär stand damit wieder vollständig vor dem Laden und nahm seinen Platz wie gewohnt ein. Unklar blieb, wie die Eiswaffel an den mehr als 30 Kilometer entfernten Ort gelangte. Hinweise auf Täter gab es laut Polizei nicht. Die Polizei bedankte sich bei Hinweisgebern und erinnerte daran, dass auch großformatige Eiswaffeln nicht zur freien Mitnahme gehören – auch nicht in der Hexennacht.