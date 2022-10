Die geplante Strompreisbremse zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher gewinnt an Gestalt: Vorgesehen ist, dass ein vergünstigtes Basiskontingent zur Verfügung gestellt wird, für den übrigen Verbrauch fällt dann der normale Strompreis an, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Finanziert werden soll die Maßnahme über Gewinnabschöpfungen – der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hält diese Pläne aber teils für verfassungswidrig und warnt vor Nachteilen für den Standort Deutschland