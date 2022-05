Die Versorgung mit Gütern und Rohstoffen stockt, weil Corona und der Ukraine-Krieg die Containerschifffahrt aus dem Takt bringen. Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft erklärt, warum Staus die Verbraucher teuer zu stehen kommen.

Herr Gern, der Lockdown der chinesischen Metropole Shanghai hat zu einem gigantischen Schiffstau geführt. Eine Entspannung in der internationalen Containerschifffahrt ist nicht in Sicht ...Die Corona-Entwicklungen in China stellen weiterhin ein großes Risiko für die internationalen Lieferketten dar. Die Zero-Covid-Politik und die damit verbundenen Probleme in verschiedenen chinesischen Häfen haben enorme Auswirkungen auf die weltweite Handelsschifffahrt. Weiterlesen