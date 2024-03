Missbrauchsfall Edenkoben: Angeklagter geständig

Nach dem sexuellen Missbrauch einer Zehnjährigen aus Edenkoben hat der Prozess begonnen. Zum Auftakt räumt der Angeklagte die Vorwürfe ein. Und er hat eine Überraschung parat.

Streit um Schülerbeförderung

Eine Frau schickt ihre Tochter in ein Landauer Gymnasium. Die Familie lebt jedoch in Herxheim, dort gibt es das Pamina-Schulzentrum. Also auch ein Gymnasium, meint die Stadt Landau und bezahlt die Fahrkarte nicht. Die Familie sieht das anders.

Kreismusikschule: Sorge um Zukunft

Was ist uns die Musik wert? Es gibt Sorgen über die Finanzierung der Kreismusikschule SÜW und darüber hinaus. Landrat Dietmar Seefeldt und Vertreter der Musikschulen fordern mehr Geld vom Land.

Kommunen wollen Alternativen prüfen

Gegen die Schulplanung der CDU-geführten Kreisverwaltung, sprich, für zig Millionen Euro ein drittes Gymnasium in Rheinzabern zu bauen, regt sich Widerstand. Der Kreistag wird „überrollt“, kritisiert die SPD. Und es gibt drei andere Vorschläge.

Ein spektakulärer Sturz und ein offenes Ende

Die Kandidatinnen Jana aus Leimersheim und Vivien aus Landau kämpfen bei „Germany’s Next Topmodel“ auf dem Laufsteg um ein Ticket nach Teneriffa. Das ist in Folge 4 der Fernsehshow passiert – und das ist noch offen.