Holz- und Pelletheizungen vor dem Aus?: Aufruhr im ländlichen Raum

Das Gebäudeenergiegesetz sorgt für mächtig Aufruhr. Es geht nicht nur darum, Öl und Gas den Garaus zu machen, auch Holz und Pellets stehen auf der Abschussliste. Gerade in unserer waldgeprägten Region gehört das Heizen mit dem nachwachsenden Rohstoff für viele zum Alltag. Welche Konsequenzen drohen? Oder wird der Passus doch noch gekippt? Zum Artikel

Bluttat in Oggersheim: Angeklagter kündigt nach Urteil Revision an

Wenig überraschend hat Richterin Mirtha Hütt den psychisch kranken Mann freigesprochen, der in Oggersheim zwei Maler erstochen hat. Der Angeklagte beantragte noch im Gerichtssaal eine Revision des Urteils. Zum Artikel

Geldautomat in Zweibrücken: Polizei findet zweiten Sprengsatz

Nachdem Unbekannnte in der Nacht auf Mittwoch den Sparkassen-Geldautomaten am Netto-Markt in Zweibrücken gesprengt haben, hat die Polizei einen zweiten Sprengsatz gefunden. Zum Artikel

Welche Rolle spielt eine Pfälzer Firma in Putins Krieg?

Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Hat ein Pirmasenser Unternehmen die Produktion von russischen Kampfstiefeln unterstützt? Diesen Vorwurf hat ein Nachrichtenportal erhoben. Die Verantwortlichen der Firma weisen das strikt zurück. Zum Artikel

Speyerer Unternehmer bei „Die Höhle des Löwen“: Das Ende kam schnell und war schmerzlich

Wenn ein mehr als ein Jahr alter RHEINPFALZ-Artikel im Internet an einem Tag mehrere hundert Mal aufgerufen wird, muss etwas Besonderes passiert sein. So verhielt es sich kürzlich beim Beitrag über das Speyerer Start-up-Unternehmen „Foodwater“. Zum Artikel

Vier-Tage-Woche: Alle Beteiligten glücklich

Der Versuch ist gelungen: In einer Physiotherapie-Praxis in Speyer gilt künftig dauerhaft die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – für alle fest angestellten Mitarbeiter, die das wollen. Zum Artikel

Kommentar zur Razzia gegen Klimaschützer: Das sind keine Kriminellen

Die bayerische Justiz geht einmal mehr überhart gegen die Letzte Generation vor, meint unser Politikredakteur Peter Müller. Zum Artikel

Kfz-Anmeldung, Eheschließung und Elterngeld zukünftig mit digitalem Bürgerkonto?

Vor ein paar Jahren startete die große Koalition einen ersten Anlauf, die überfällige Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Nun unternimmt die Ampel-Koalition einen zweiten Versuch, setzt sich dabei aber keine Fristen. Zum Artikel

Gemeinde im Kreis Kaiserslautern: Wasserversorgung war nach Riss in Hauptwasserleitung in Gefahr

Für die Mitarbeiter des Wasserwerks in Bruchmühlbach-Miesau war es eine lange Nacht: Nach einem Riss in der Hauptwasserleitung stand die Wasserversorgung in der gesamten 7500-Einwohner-Gemeinde auf der Kippe. Bis zum frühen Mittwochmorgen dauerten die Reparaturarbeiten. Zum Artikel

BUGA-Auftritt der Awo-Gruppe begeistert Publikum

Eine Ballettgruppe von Seniorinnen schneidert Kostüme und probt lange für einen Auftritt bei der Bundesgartenschau. Dann kommt eine Diskussion um Klischees und kulturelle Aneignung auf. Bei dem leicht veränderten Auftritt gibt es lauten Applaus vom Publikum. Zum Artikel