In ersten Gesprächen mit den militant-islamistischen Taliban über die Evakuierung afghanischer Ortskräfte hat die Bundesregierung zunächst keine Ergebnisse erzielt. „Wir haben bisher keine belastbaren Sicherheitszusagen, dass die Taliban afghanische Staatsangehörige frei zum Flughafen passieren lassen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwochabend nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung in Berlin.

Maas hatte am Dienstag den Afghanistan-Experten Markus Potzel nach Doha im Golfemirat Katar geschickt, um mit Unterhändlern der Taliban über die Ortskräfte zu sprechen. Der Diplomat, der ursprünglich im August als neuer Botschafter nach Afghanistan entsandt werden sollte, führte am Mittwoch erste Gespräche, die nun am Donnerstag fortsetzt werden sollen.

Die Taliban haben Kontrollpunkte in der Nähe des Flughafens errichtet und lassen nach Angaben des Außenministers weiterhin nur Ausländer durch. Die Evakuierung der afghanischen Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder Bundesministerien tätig waren, gestaltet sich deswegen schwierig.