Das saarländische Gesundheitsministerium prüft die Einrichtung einer Corona-Teststelle am Flughafen Saarbrücken. Man sei derzeit mit der Flughafenleitung im Gespräch, um vor Ort eine Testmöglichkeit für Rückkehrer aus Risikogebieten anzubieten, teilte das Ministerium am Montag in Saarbrücken mit. Für Reiserückkehrer, die nicht aus Risikogebieten kämen, werde eine Testmöglichkeit am zentralen Abstrichzentrum in Saarbrücken aufgebaut.

Ein Sprecher des saarländischen Gesundheitsministeriums sagte: „Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, wenn sie aus Risikogebieten einreisen, sich testen zu lassen.“ Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Testpflicht für Einreisende aus Corona-Risikogebieten mit hohen Fallzahlen angekündigt, die voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten soll.

Als Ferienverbindungen werden vom Flughafen Saarbrücken derzeit das spanische Mallorca und das griechische Kreta angeflogen - und damit keine Corona-Risikogebiete. Der Flugbetrieb ins türkische Antalya sei noch nicht aufgenommen worden, sagte der Sprecher des Airports. Wann er starte, sei mit Blick auf die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes noch unklar. Zudem gebe es vom Saarbrücker Flughafen aus Linienverbindungen nach Berlin und nach Hamburg.

Im Juni hatte es wegen der Corona-Pandemie noch keine Ferienflüge gegeben. Auf den Linien wurden rund 2200 Passagiere transportiert: Das sei ein Minus von 95 Prozent im Vergleich zum Juni 2019, sagte der Sprecher. Die Zahlen für Juli lägen noch nicht vor. Es zeichne sich aber eine deutliche Zunahme des Verkehrs auf den beiden Linienverbindungen ab. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das ist an verschiedenen Flughäfen insbesondere in Bayern und Nordrhein-Westfalen bereits möglich. Wer keinen negativen Test hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Montag an, eine Test-Pflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten anordnen zu wollen.