In der Diskussion über die Anrechnung ausländischer Streitkräfte bei Corona-Inzidenzwerten setzen Kommunen in Rheinland-Pfalz auf ein Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Dienstag. „Ich will dem Bundesminister klar machen, dass das die Leute sehr bewegt und ich dafür kämpfe, dass diese offensichtliche statistische Verzerrung beseitigt wird“, sagte Kaiserslauterns Landrat Ralf Leßmeister (CDU).

