Das Land Rheinland-Pfalz bereitet sich mit einem Gesetzentwurf vor, um die Landtagswahl am 14. März 2021 auch im Fall eines kompletten Lockdowns wegen der Corona-Pandemie zu gewährleisten. Das sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Wenn in einer Stadt oder in einem Landkreis die persönliche Stimmabgabe im Wahllokal aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht möglich sei, könne dort die Briefwahl verbindlich angeordnet werden. Das soll auch gelten, wenn das öffentliche Leben durch einen weitgehenden Lockdown zum Erliegen kommt. Nach Lewentz’ Worten werden die Regierungsfraktionen den Entwurf in der nächsten Plenarsitzung am 11. und 12. November in den Landtag einbringen.

Die Zeit drängt, ab 1. Februar sei die Stimmabgabe per Briefwahl möglich. Unabhängig davon rechnet Lewentz ohnehin mit einem hohen Anteil an Briefwählern.

