Am Donnerstagnachmittag haben ein 31-jähriger Radfahrer und eine 47-jährige Autofahrerin trotz Rotlichts die geschlossene Halbschranke am Bahnübergang in der Grenzhöfer Straße umfahren. Dabei kam es zu einem Unfall, in dessen Verlauf der Fahrradfahrer stürzte und die Autofahrerin in die geschlossenen Halbschranke der Gegenfahrbahn fuhr. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei löste ein „Ausweichmanöver“ den Unfall aus. Ob es zu einer Berührung zwischen Auto und Fahrrad kam, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Der an der Schranke entstandene Sachschaden beträgt rund 18.000 Euro.