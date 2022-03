[Aktualisiert 7.03.] Am Dienstag bleiben in Rheinland-Pfalz einige Kindergärten geschlossen – auch in der Pfalz. Hintergrund ist der Aufruf der Gewerkschaft Verdi an die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst zu einem Warnstreik. Damit soll Druck auf die kommunalen Arbeitgeber bei den auf Bundesebene laufenden Tarifverhandlungen gemacht werden. Laut Verdi sind Einrichtungen in folgenden Kommunen der Pfalz betroffen: Saarbrücken, Zweibrücken, Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer, Schifferstadt, Ludwigshafen, Frankenthal. Am Vormittag werden demnach in Mainz, aber auch in Ludwigshafen, Pirmasens, und Speyer Kundgebungen stattfinden.

Noch unklar, wie viele sich beteiligen

Wie viele Beschäftigte in den Kitas sich beteiligen werden und wie viele Einrichtungen genau geschlossen bleiben, sei erst am Streiktag abzusehen, sagte Gewerkschaftssekretär Volker Euskirschen vom Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland auf Anfrage. In Ludwigshafen werde zusammen mit der Stadt traditionell für eine Notbetreuung der Kinder gesorgt. Die Eltern aller vom Streik betroffenen Kitas werden laut Verdi frühzeitig informiert. Auch Einrichtungen der evangelischen Kirche der Pfalz seien zum Warnstreik aufgerufen. Wie viele Beschäftigte in den Kindergärten des Landesverbands gewerkschaftlich organisiert sind, will Verdi nicht preisgeben.

Bei den Tarifverhandlungen geht es unter anderem um eine bessere Bezahlung der Erzieher und Erzieherinnen sowie um mehr Personal für pädagogische Arbeit in den Kitas. In der Branche gibt es zurzeit viel Unmut. Der 8. März, Internationaler Frauentag, ist nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Euskirschen bewusst für den Warnstreik ausgewählt worden, da in dem Berufszweig der Frauenanteil unter den Beschäftigten sehr hoch ist. Weiterverhandelt werde am 20./21. März. Terminiert seien bereits auch der 16. und 17. Mai.