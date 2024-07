Am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr wurde der Polizei Zweibrücken ein Mann gemeldet, der im Bereich des Hallplatzes gegenüber Passanten exhibitionistische Handlungen vollführe, wie die Polizei Zweibrücken mitteilte. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Mann erst in der Hallplatzgalerie und dann auf dem Hallplatz mit mehreren Personen in Streit geraten war. Im Verlauf des Streits sollen die Personen von dem Mann bedroht und beleidigt worden sein – zudem habe er gegenüber den Passanten sein Geschlechtsteil entblößt. Dem Mann sei ein Platzverweis erteilt worden. Die Polizei habe außerdem ein Verfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Zur Polizeimeldung