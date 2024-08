Seit Anfang August können Menschen, die ihr Geschlecht oder ihren Vornamen ändern lassen wollen, eine Erklärung bei den Standesämtern abgeben. Grundlage ist das neue Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Auch in Speyer hat es schon Anfragen gegeben.

Elf Erklärungen zum neuen Selbstbestimmungsgesetz liegen dem Standesamt Speyer nach Auskunft von Stadt-Sprecherin Annika Roth bisher vor. „Die Personen können erstmal nur die Erklärung bei ihrem Geburts- oder Wohnortstandesamt anmelden“, erklärt sie. „Nach Ablauf von drei Monaten kann die Erklärung bei dem Standesamt der Anmeldung dann, also ab 1. November 2024, aufgenommen werden.“ Wirksam werde die Erklärung beim Geburtsstandesamt. „Aus Sicht der Stadt Speyer stellt das Selbstbestimmungsgesetz einen bedeutenden und längst überfälligen Schritt für die Rechte von trans*, inter* und nicht-binären Menschen in Deutschland dar“, heißt es weiter. Indem Menschen ihren Geschlechtseintrag und Vornamen „unkompliziert unkompliziert und ohne unnötige bürokratische Hürden“ ändern könnten, leiste das Gesetz einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Diskriminierung und Stigmatisierung. „Es erkennt das grundlegende Menschenrecht auf Selbstbestimmung und Identität an und beendet damit die langwierigen Verfahren, die bislang einer Änderung des Namens und Geschlechtseintrags vorausgingen“, so die Stadt-Sprecherin. Das Selbstbestimmungsgesetz fördere die Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und leiste einen wichtigen Beitrag dazu, dass Vielfalt und Unterschiedlichkeit als Bereicherung angesehen werden.