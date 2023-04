Das Westpfalz-Klinikum ist weiterhin zahlungsfähig. Das hat Geschäftsführer Thorsten Hemmer in einer Info an seine Mitarbeiter deutlich gemacht. Der Umbau des Kuseler Krankenhauses sowie die Erweiterung der Einrichtung in Kirchheimbolanden seien Stand jetzt nicht gefährdet. Die Geschäftsleitung habe „frühzeitig Maßnahmen eingeleitet, um einer möglichen wirtschaftlichen Krise gegenzusteuern“.

