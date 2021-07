Die Geschäfte in der Landauer Innenstadt haben anlässlich der Weinerlebnistage heute und morgen länger geöffnet. Wie der Verein der Aktiven Unternehmer Landau (Aku) ankündigt, werden die Pforten am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet sein. Die eigentlichen Weinerlebnistage sind an sechs Stationen über die Landauer Innenstadt verteilt: am Rathausplatz, am Deutschen Tor, im Hof der Pestalozzi-Grundschule, des Otto-Hahn-Gymnasiums sowie in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Landau-Land in der Straße An 44 und im früheren Sitz der Polizei im Westring 23. „Wir wollten Locations, an denen der Landauer nicht so oft feiert“, sagt Beigeordneter Alexander Grassmann, „so entsteht ein neuer, schöner Charme.“ Die Weinerlebnistage sind die corona-konforme Form der Weintage, die normalerweise im Frank-Loebschen Haus gefeiert wurden. Auch die Landauer Uni beteiligt sich mit Kulturangeboten.