Der langjährige Torwarttrainer des 1. FC Kaiserslautern, Gerry Ehrmann, übernimmt mit sofortiger Wirkung einen Posten als Torwarttrainer am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FCK. In seiner neuen Funktion wird er mit den Torwarttalenten der Roten Teufel arbeiten. Das hat der FCK am Dienstag mitgeteilt.

Torwarttrainer der Drittliga-Profis bleibt Andreas Clauß.

Der FCK schreibt dazu:

„In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Gerry Ehrmann in Fußballdeutschland einen hervorragenden Ruf als Talentförderer im Bereich der Torhüterausbildung erworben. Unter seiner Federführung schafften zahlreiche Torhüter beim FCK den Sprung in den Profifußball. Diese Expertise wird der 62-Jährige ab sofort wieder beim 1. FC Kaiserslautern einbringen und als Torwarttrainer am Nachwuchsleistungszentrum die sportliche Entwicklung der Jugendtorhüter des FCK begleiten.'

Der Sportliche Leiter Uwe Scherr des FCK-NLZ zeigt sich sehr erfreut über die Verstärkung im Trainerteam am Fröhnerhof: „Gerry Ehrmann verfügt bekanntermaßen über einen riesigen Erfahrungsschatz und hat in seiner jahrelangen Arbeit beim FCK immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ein gutes Händchen für Torwarttalente hat und diesen die nötigen Werte vermitteln kann, die sie weiterentwickeln und aufs Profigeschäft vorbereiten. Dass Gerry für unser NLZ arbeiten wird, freut uns sehr.“