Gerry Ehrmann ist bei „Lautre“, dem FCK-Podcast der Rheinpfalz zu Gast. Mit den Redakteuren Julian Laber und Marek Nepomucký spricht Ehrmann über den Torwartnachwuchs und den 2:1-Auftaktsieg des 1. FC Kaiserslautern beim SSV Ulm. Was macht einen guten Nachwuchskeeper aus und was lernen die jungen Torhüter als erstes bei der FCK-Legende? Darum geht es unter anderem in der neuen Folge.

Seit rund 40 Jahren ist Ehrmann in verschiedenen Positionen beim FCK tätig. Als Spieler hat er den DFB-Pokal und die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Danach wurde er Torwarttrainer, seit rund zwei Jahren am Nachwuchsleistungszentrum. Ende Mai 2024 war der 65-Jährige als Botschafter beim DFB-Pokalfinale zwischen dem FCK und Bayer Leverkusen in Berlin.